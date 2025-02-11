Сюндюкова Марья 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюкова Марья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1793

умерла Неизвестно

Дети
(Сюндюкова) Пелагея Егоровна1810 г.р.
Сюндюков Дмитрий Егорович1814 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Сюндюкова) Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сюндюков Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1817

Сын: Сюндюков Ефим Егоров / Яков Егоров

Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сюндюков Стефан Егорович

Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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