Сюндюкова Марья
женский, родилась 1793
умерла Неизвестно
Дети
(Сюндюкова) Пелагея Егоровна1810 г.р.
Сюндюков Дмитрий Егорович1814 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Сюндюкова) Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сюндюков Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сюндюков Ефим Егоров / Яков Егоров
Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Сюндюков Егор Васильевич
Смерть
Неизвестно