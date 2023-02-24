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(Сюндюкова) Пелагея Егоровна
(Сюндюкова) Пелагея Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
1810
Пол
Женский
Отец
Сюндюков Егор Васильевич
1792 г.р.
Мать
Сюндюкова Марья
1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Сюндюков Егор Васильевич
Мать:
Сюндюкова Марья
Смерть
1810
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