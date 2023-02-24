(Сюндюкова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сюндюкова) Пелагея Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1810

Пол

Женский

Отец

1792 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Сюндюков Егор Васильевич

Мать: Сюндюкова Марья

Смерть
1810
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