Сюндюков Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюндюков Дмитрий Егорович

Сюндюков Дмитрий Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сюндюков Егор Васильевич

Мать: Сюндюкова Марья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил (Самсон) Дмитриев

Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сюндюков Семен

Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Сюндюкова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Сюндюкова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сюндюков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Сюндюкова Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюндюкова Феодосия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close