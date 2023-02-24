Сюндюков Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Сюндюков Егор Васильевич
Мать: Сюндюкова Марья
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сюндюков Семен
Мать ребёнка: Авдотья Дмитриева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Сюндюкова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Сюндюкова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Сюндюкова Феодосия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Дмитриева
Смерть
Неизвестно