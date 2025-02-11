Сюндюкова Феодосья Иванова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Сюндюков Дмитрий Егорович1814 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Прасковья Дмитриевна1849 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Сюндюкова) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Максиванкина (Сюндюкова) Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович
Смерть
Неизвестно