Сюндюкова Феодосья Иванова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюкова Феодосья Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Сюндюков Дмитрий Егорович1814 г.р.
Дети
(Сюндюкова) Прасковья Дмитриевна1849 г.р.
Максиванкина (Сюндюкова) Ефросинья Дмитриевна1853 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Сюндюкова) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Максиванкина (Сюндюкова) Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сюндюков Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.