Авдотья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил (Самсон) Дмитриев

Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Зиновия

Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сюндюков Семен

Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно