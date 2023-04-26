Авдотья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Зиновия
Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сюндюков Семен
Отец ребёнка: Сюндюков Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно