Наумов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1900
Дата смерти21.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1927
Дочь: Собачкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Баклушина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
26.09.1939
Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Студенец, Кузоватово, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1975