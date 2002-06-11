Наумов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Михаил Иванович

Наумов Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1900

Дата смерти

21.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1927

Дочь: Собачкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Баклушина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
26.09.1939

Сын: Наумов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Студенец, Кузоватово, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Наумова Ксения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Ксения Григорьевна

Смерть
21.09.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close