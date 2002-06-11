Наумова Ксения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1901
Дата смерти14.09.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1927
Дочь: Собачкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Баклушина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1939
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Студенец, Кузоватово, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1972