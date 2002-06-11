Наумова Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Ксения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1901

Дата смерти

14.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1927

Дочь: Собачкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Баклушина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1939

Сын: Наумов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Студенец, Кузоватово, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Наумов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Михаил Иванович

Смерть
14.09.1972
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