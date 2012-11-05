Наумов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1939
Дата смерти05.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1939
Отец: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.03.1970
Дочь: Бебенина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.11.2012