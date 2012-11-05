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Наумов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1939

Дата смерти

05.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1939

Отец: Наумов Михаил Иванович

Мать: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
04.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.03.1970

Дочь: Бебенина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.11.2012
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