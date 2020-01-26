Бебенина (Наумова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1970
Дата смерти26.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1970
Отец: Наумов Иван Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.2020