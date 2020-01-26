Бебенина (Наумова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебенина (Наумова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1970

Дата смерти

26.01.2020

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1970

Отец: Наумов Иван Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.2020
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