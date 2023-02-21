Наумов Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Михаил Иванович

Мать: Наумова Ксения Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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