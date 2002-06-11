Баклушина (Наумова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1935
Дата смерти11.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1935
Отец: Наумов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баклушин Анатолий
Рождение ребёнка
06.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баклушин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баклушин Анатолий
Смерть
11.06.2002