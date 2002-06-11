Баклушина (Наумова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклушина (Наумова) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1935

Дата смерти

11.06.2002

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1935

Отец: Наумов Михаил Иванович

Мать: Наумова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
15.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баклушин Анатолий

Рождение ребёнка
06.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баклушин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклушин Анатолий

Смерть
11.06.2002
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