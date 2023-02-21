Баклушин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баклушин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклушина Нина Михайловна

Рождение ребёнка
06.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклушина Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклушина Нина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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