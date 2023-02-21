Баклушин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баклушина Нина Михайловна
Рождение ребёнка
06.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баклушина Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно