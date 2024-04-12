Некрасов Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти05.08.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Некрасов Федор Козмин
Сын: Некрасов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Дочь: Некрасова Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Андриян Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Дочь: Некрасова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна
Сын: Некрасов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна