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Некрасов Григорий Федорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

05.08.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Некрасов Федор Козмин

Мать: Некрасова Наталья Павловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
01.11.1815

Жена: Некрасова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
06.09.1816

Сын: Некрасов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.10.1817

Сын: Некрасов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.12.1820

Сын: Некрасов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1824

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1825

Дочь: Некрасова Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
04.02.1827

Сын: Некрасов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1829

Сын: Некрасов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1831

Сын: Некрасов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Некрасов Андриян Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1833

Дочь: Некрасова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.12.1834

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1836

Сын: Некрасов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.08.1854
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: холера
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