Некрасов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1836
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1836
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Некрасова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
24.10.1882
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1897