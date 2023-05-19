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Некрасов Михаил Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1836

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1836

Отец: Некрасов Григорий Федорович

Мать: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Некрасова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1882

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1897
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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