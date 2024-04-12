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Некрасов Андриян Григорьевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

22.10.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Некрасов Григорий Федорович

Мать: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1861

Сын: Некрасов Иван Андриянович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1862

Дочь: Посохина Наталья Андрияновна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова Мария Андрияновна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.10.1892
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: катар кишечника
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