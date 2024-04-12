Некрасов Андриян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти22.10.1892
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
17.08.1861
Сын: Некрасов Иван Андриянович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1862
Дочь: Посохина Наталья Андрияновна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова Мария Андрияновна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.10.1892
Причина смерти: катар кишечника