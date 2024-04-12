Арсенова (Некрасова) Мария Андрияновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1896
Отец ребёнка: Арсенов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
09.09.1897
Дочь: Вера Васильева
Отец ребёнка: Арсенов Василий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно