Арсенова (Некрасова) Мария Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсенова (Некрасова) Мария Андрияновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Андриян Григорьевич

Мать: Некрасова Анна Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Арсенов Василий Васильев

Отец ребёнка: Арсенов Василий Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Вера Васильева

Отец ребёнка: Арсенов Василий Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсенов Василий Гаврилов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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