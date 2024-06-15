Некрасова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсенова (Некрасова) Мария Андрияновна
Отец ребёнка: Некрасов Андриян Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1861
Сын: Некрасов Иван Андриянович
Отец ребёнка: Некрасов Андриян Григорьевич
Рождение ребёнка
04.08.1862
Дочь: Посохина (Некрасова) Наталья Андрияновна
Отец ребёнка: Некрасов Андриян Григорьевич
Смерть
Неизвестно