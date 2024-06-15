Некрасова Анна Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсенова (Некрасова) Мария Андрияновна

Отец ребёнка: Некрасов Андриян Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андриян Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.08.1861

Сын: Некрасов Иван Андриянович

Отец ребёнка: Некрасов Андриян Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1862

Дочь: Посохина (Некрасова) Наталья Андрияновна

Отец ребёнка: Некрасов Андриян Григорьевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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