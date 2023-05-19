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Арсенов Василий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Арсенов Василий Васильев

Мать ребёнка: Арсенова Мария Андрияновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Вера Васильева

Мать ребёнка: Арсенова Мария Андрияновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсенова Мария Андрияновна

Работа или профессия
Неизвестно
учитель городской приходской школы
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно