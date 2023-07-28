Некрасова (Некрасова) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1833
Бракосочетание
10.11.1850
Рождение ребёнка
04.10.1851
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Рождение ребёнка
09.11.1852
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Рождение ребёнка
16.11.1855
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Рождение ребёнка
09.01.1857
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Рождение ребёнка
26.06.1858
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Рождение ребёнка
1859
Сын: Некрасов Илья Ильич
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Рождение ребёнка
07.10.1875
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно