Некрасова (Некрасова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1833

Отец: Некрасов Григорий Федорович

Мать: Некрасова Наталья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1850

Муж: Некрасов Илья Федоров

Рождение ребёнка
04.10.1851

Сын: Некрасов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1852

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1855

Сын: Некрасов Михаил Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1857

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1858

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Некрасов Илья Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.10.1875

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Федоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно