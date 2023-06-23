Ключко Илларион Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти08.04.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключко Антон Илларионович
Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ключко Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.
Сын: Ключко Василий Илларионович
Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.
Дочь: Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна
Смерть
08.04.1897 ст.