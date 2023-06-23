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Ключко Илларион Григорьевич

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

08.04.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключко Антон Илларионович

Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключко Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ключко Иван Илларионович

Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.

Сын: Ключко Василий Илларионович

Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.

Дочь: Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
08.04.1897 ст.
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

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