Ключко Ирина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти21.12.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ключко Антон Илларионович
Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.
Сын: Ключко Василий Илларионович
Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.
Дочь: Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна
Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич
Смерть
21.12.1890 ст.