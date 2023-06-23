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Ключко Ирина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

21.12.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ключко Антон Илларионович

Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключко Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Ключко Иван Илларионович

Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1875 ст.

Сын: Ключко Василий Илларионович

Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1878 ст.

Дочь: Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна

Отец ребёнка: Ключко Илларион Григорьевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
21.12.1890 ст.
Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

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