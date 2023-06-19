Ключко Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения04.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.
Сын: Ключко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ключко Прасковья Артемьевна
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Дочь: Ключко Марианна Васильевна
Мать ребёнка: Ключко Прасковья Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно