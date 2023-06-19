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Ключко Василий Илларионович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

04.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1875 ст.

Отец: Ключко Илларион Григорьевич

Мать: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.

Сын: Ключко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ключко Прасковья Артемьевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Дочь: Ключко Марианна Васильевна

Мать ребёнка: Ключко Прасковья Артемьевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключко Прасковья Артемьевна

Смерть
Неизвестно