Ключко (Плавкова) Прасковья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлючко (Плавкова) Прасковья Артемьевна

Ключко (Плавкова) Прасковья Артемьевна

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.02.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881 ст.

Отец: Плавков Артемий Логинович

Мать: Плавкова (Бродило) Татьяна Григорьевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключко Василий Илларионович

Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.

Сын: Ключко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Ключко Василий Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.

Дочь: Ключко Марианна Васильевна

Отец ребёнка: Ключко Василий Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.