Ключко (Плавкова) Прасковья Артемьевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1881 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.
Сын: Ключко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ключко Василий Илларионович
Рождение ребёнка
29.09.1911 ст.
Дочь: Ключко Марианна Васильевна
Отец ребёнка: Ключко Василий Илларионович
Смерть
Неизвестно