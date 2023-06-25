Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛупанова (Ключко) Мария Илларионовна

Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.08.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1878 ст.

Отец: Ключко Илларион Григорьевич

Мать: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
18.01.1898 ст.

Муж: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.

Дочь: Лупанова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.

Сын: Лупанов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.

Сын: Лупанов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1906 ст.

Сын: Лупанов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.

Сын: Лупанов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1911 ст.

Сын: Лупанов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1914 ст.

Сын: Лупанов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.