Лупанова (Ключко) Мария Илларионовна
Место рождения
Дата рождения13.08.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1878 ст.
Бракосочетание
18.01.1898 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1899 ст.
Дочь: Лупанова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
15.03.1902 ст.
Сын: Лупанов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.
Сын: Лупанов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.08.1908 ст.
Сын: Лупанов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1911 ст.
Сын: Лупанов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1914 ст.
Сын: Лупанов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лупанов Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно