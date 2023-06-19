Ключко Антон Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.
Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.
Дочь: Ключко Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1886 ст.
Дочь: Ключко Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Дочь: Ключко Устинья Антоновна
Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.
Сын: Ключко Терентий Антонович
Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Сын: Ключко Григорий Антонович
Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно