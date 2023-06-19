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Ключко Антон Илларионович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ключко Илларион Григорьевич

Мать: Ключко Ирина Захаровна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.

Сын: Ключко Иван Антонович

Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.

Дочь: Ключко Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1886 ст.

Дочь: Ключко Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Дочь: Ключко Устинья Антоновна

Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.

Сын: Ключко Терентий Антонович

Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.

Сын: Ключко Григорий Антонович

Мать ребёнка: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ключко Соломонида Ивановна

Смерть
Неизвестно