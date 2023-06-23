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Ключко Соломонида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключко Антон Илларионович

Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.

Сын: Ключко Иван Антонович

Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.

Дочь: Ключко Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1886 ст.

Дочь: Ключко Ефросинья Антоновна

Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.

Дочь: Ключко Устинья Антоновна

Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.

Сын: Ключко Терентий Антонович

Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.

Сын: Ключко Григорий Антонович

Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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