Ключко Соломонида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.
Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.
Дочь: Ключко Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович
Рождение ребёнка
24.09.1886 ст.
Дочь: Ключко Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович
Рождение ребёнка
01.10.1887 ст.
Дочь: Ключко Устинья Антоновна
Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.
Сын: Ключко Терентий Антонович
Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович
Рождение ребёнка
01.05.1897 ст.
Сын: Ключко Григорий Антонович
Отец ребёнка: Ключко Антон Илларионович
Смерть
Неизвестно