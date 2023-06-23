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Ключко Иван Антонович

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

17.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1880 ст.

Отец: Ключко Антон Илларионович

Мать: Ключко Соломонида Ивановна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Жена: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.

Сын: Ключко Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.

Дочь: Ключко Домна Ивановна

Мать ребёнка: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Дочь: Ключко Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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