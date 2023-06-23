Ключко Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения17.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1880 ст.
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.
Мать ребёнка: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.
Дочь: Ключко Домна Ивановна
Мать ребёнка: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Дочь: Ключко Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна
Смерть
Неизвестно