Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключко (Горбатенко) Евдокия Трофимовна

Место рождения

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

02.08.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1879 ст.

Отец: Горбатенко Трофим Никитич

Мать: Горбатенко Мария Андреевна

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Муж: Ключко Иван Антонович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1900 ст.

Сын: Ключко Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Ключко Иван Антонович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.

Дочь: Ключко Домна Ивановна

Отец ребёнка: Ключко Иван Антонович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Дочь: Ключко Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ключко Иван Антонович

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно