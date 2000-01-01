(Чернышева) Наталия Аверкиевна
Место рождениясело Паздеры
Дата рождения17.08.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1869
село Паздеры
Бракосочетание
22.01.1889
село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Паздерин Александр Петрович
Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феврония Петровна
Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно