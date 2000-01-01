(Чернышева) Наталия Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Наталия Аверкиевна

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Место рождения

село Паздеры

Дата рождения

17.08.1869

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1869

Отец: Чернышев Аверкий Арсеньевич

Мать: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Бракосочетание
22.01.1889

Муж: Паздерин Петр Григорьевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Паздерин Ромаан Петрович

Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Паздерин Александр Петрович

Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феврония Петровна

Отец ребёнка: Паздерин Петр Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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