Чернышев Аверкий Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Аверкий Арсеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Чернышев Арсений

Мать: Чернышева Агафия Ивановна

Бракосочетание
13.02.1859

Жена: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
10.03.1860

Дочь: Дарья Аверкиевна

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

Рождение ребёнка
04.02.1865

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
19.08.1867

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
17.08.1869

Дочь: Наталия Аверкиевна

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.08.1874

Сын: Чернышев Андрей (Адриан)

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.08.1874

Сын: Чернышев Александр

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Пелагея Аверкиевна

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Антонина Аверкиевна

Мать ребёнка: Анастасия

с. Паздеры
Рождение ребёнка
15.05.1895

Сын: Чернышев Константин Аверкиевич

Мать ребёнка: Анастасия

с. Паздеры
Рождение ребёнка
18.02.1901

Дочь: Марина Аверкиевна

Мать ребёнка: Анастасия

село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна

Работа или профессия
Неизвестно
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