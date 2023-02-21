Чернышев Аверкий Арсеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Чернышев Арсений
Дочь: Дарья Аверкиевна
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Дочь: Наталия Аверкиевна
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Сын: Чернышев Александр
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Дочь: Пелагея Аверкиевна
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна
Дочь: Антонина Аверкиевна
Мать ребёнка: Анастасия
Сын: Чернышев Константин Аверкиевич
Мать ребёнка: Анастасия
Дочь: Марина Аверкиевна
Мать ребёнка: Анастасия
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Чернышева Феодосия Каллистратовна