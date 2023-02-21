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(Богатырева) Анастасия

Место рождения

починок Ольхово Удмуртия

Дата рождения

Около 24.10.1859

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.10.1859

Отец: Богатырев Кирилл (отчим)

Мать: Гликерия (мачеха)

починок Ольхово Удмуртия
Бракосочетание
17.01.1877

Муж: Паздерин Александр

с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
01.06.1881

Дочь: Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Паздерин Александр

село Паздеры
Рождение ребёнка
16.11.1883

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Паздерин Александр

д. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Антонина Аверкиевна

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
15.05.1895

Сын: Чернышев Константин Аверкиевич

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
18.02.1901

Дочь: Марина Аверкиевна

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
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