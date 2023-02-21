(Богатырева) Анастасия
Место рожденияпочинок Ольхово Удмуртия
Дата рожденияОколо 24.10.1859
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 24.10.1859
Отец: Богатырев Кирилл (отчим)
Мать: Гликерия (мачеха)
починок Ольхово Удмуртия
Бракосочетание
17.01.1877
Муж: Паздерин Александр
с. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
01.06.1881
Дочь: Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Паздерин Александр
село Паздеры
Рождение ребёнка
16.11.1883
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Паздерин Александр
д. Паздеры Удмуртия
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Антонина Аверкиевна
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
15.05.1895
Сын: Чернышев Константин Аверкиевич
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
18.02.1901
Дочь: Марина Аверкиевна
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры