(Паздерина) Феодосия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паздерина) Феодосия Александровна

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Место рождения

село Паздеры

Дата рождения

01.06.1881

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881

Отец: Паздерин Александр

Мать: Анастасия

село Паздеры
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