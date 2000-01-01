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(Паздерина) Феодосия Александровна
(Паздерина) Феодосия Александровна
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Место рождения
село Паздеры
Дата рождения
01.06.1881
Пол
Женский
Отец
Паздерин Александр
Около 1859 г.р.
Мать
(Богатырева) Анастасия
Около 1859 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1881
Отец:
Паздерин Александр
Мать:
Анастасия
село Паздеры
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