Чернышев Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Арсений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Чернышев Аверкий Арсеньевич

Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Параскева (Прасковья)

Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Чернышев Матвей Арсеньевич

Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Чернышев Максим Арсеньевич

Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
16.06.1859

Дочь: Ефросинья (Евфросиния)

Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна

село Паздеры
Работа или профессия
Неизвестно
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