Чернышев Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Чернышев Аверкий Арсеньевич
Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Параскева (Прасковья)
Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Чернышев Матвей Арсеньевич
Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Чернышев Максим Арсеньевич
Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
16.06.1859
Дочь: Ефросинья (Евфросиния)
Мать ребёнка: Чернышева Агафия Ивановна
село Паздеры
Работа или профессия
Неизвестно