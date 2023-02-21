Чернышев Максим Арсеньевич
Место рожденияс. Паздеры
Дата рожденияОколо 1853
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Чернышев Арсений
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Чернышева Неонила Евсевиевна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Чернышев Андрей Максимович
Мать ребёнка: Чернышева Неонила Евсевиевна
с. паздеры
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Чернышева Неонила Евсевиевна
с. Паздеры
Работа или профессия
Неизвестно
овчинник