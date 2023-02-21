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Чернышев Максим Арсеньевич

Место рождения

с. Паздеры

Дата рождения

Около 1853

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Чернышев Арсений

Мать: Чернышева Агафия Ивановна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Чернышева Неонила Евсевиевна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чернышев Андрей Максимович

Мать ребёнка: Чернышева Неонила Евсевиевна

с. паздеры
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Чернышева Неонила Евсевиевна

с. Паздеры
Работа или профессия
Неизвестно
овчинник
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