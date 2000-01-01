Чернышева (Зылева) Неонила Евсевиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Зылева) Неонила Евсевиевна

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Место рождения

с. Паздеры

Дата рождения

Около 1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Чернышев Максим Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Чернышев Андрей Максимович

Отец ребёнка: Чернышев Максим Арсеньевич

с. паздеры
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Чернышев Максим Арсеньевич

с. Паздеры
Работа или профессия
Неизвестно
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