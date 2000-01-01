Чернышева (Зылева) Неонила Евсевиевна
Место рожденияс. Паздеры
Дата рожденияОколо 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Чернышев Максим Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Чернышев Андрей Максимович
Отец ребёнка: Чернышев Максим Арсеньевич
с. паздеры
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Чернышев Максим Арсеньевич
с. Паздеры
Работа или профессия
Неизвестно