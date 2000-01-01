(Чернышева) Параскева (Прасковья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чернышева) Параскева (Прасковья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чернышев Арсений

Мать: Чернышева Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Варламов Андрей Созонтович

Отец ребёнка: Варламов Созонт Дмитриевич

д. Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Варламов Василий Созонтович

Отец ребёнка: Варламов Созонт Дмитриевич

д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно
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