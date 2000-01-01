(Чернышева) Параскева (Прасковья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Чернышев Арсений
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Варламов Андрей Созонтович
Отец ребёнка: Варламов Созонт Дмитриевич
д. Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Варламов Василий Созонтович
Отец ребёнка: Варламов Созонт Дмитриевич
д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно