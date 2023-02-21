Варламов Созонт Дмитриевич
Место рождениядеревня Феодотово
Дата рожденияОколо 1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Феодотово
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Варламов Андрей Созонтович
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)
д. Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Варламов Василий Созонтович
Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)
д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно