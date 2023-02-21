Варламов Созонт Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Созонт Дмитриевич

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Место рождения

деревня Феодотово

Дата рождения

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Феодотово
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Варламов Андрей Созонтович

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)

д. Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Варламов Василий Созонтович

Мать ребёнка: Параскева (Прасковья)

д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно
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