Варламов Андрей Созонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Андрей Созонтович

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Место рождения

д. Феодотово (Лапино)

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Варламов Созонт Дмитриевич

Мать: Параскева (Прасковья)

д. Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна

д. Феодотово (Федотово, Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Харитина Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна

д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод, ратник 1 разряда
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