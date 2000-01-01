Варламов Андрей Созонтович
Место рожденияд. Феодотово (Лапино)
Дата рожденияОколо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Варламов Созонт Дмитриевич
Мать: Параскева (Прасковья)
д. Феодотово (Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна
д. Феодотово (Федотово, Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Харитина Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна
д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод, ратник 1 разряда