Дарья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Игнатьевна

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Место рождения

д. Патрачки (п. Абросов), Июльская волость

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
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Место
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Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Патрачки (п. Абросов), Июльская волость
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Варламов Андрей Созонтович

д. Феодотово (Федотово, Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Харитина Андреевна

Отец ребёнка: Варламов Андрей Созонтович

д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно
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