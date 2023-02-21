Дарья Игнатьевна
Место рожденияд. Патрачки (п. Абросов), Июльская волость
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Патрачки (п. Абросов), Июльская волость
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Варламов Андрей Созонтович
д. Феодотово (Федотово, Лапино)
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Харитина Андреевна
Отец ребёнка: Варламов Андрей Созонтович
д. Феодотово (Лапино)
Работа или профессия
Неизвестно