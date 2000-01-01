Чернышев Матвей Арсеньевич
Место рожденияс. Паздеры
Дата рожденияОколо 1848
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Чернышев Арсений
с. Паздеры
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Фекла Максимовна
село Паздеры
Рождение ребёнка
25.11.1881
Сын: Чернышев Стефан Матвеевич
Мать ребёнка: Фекла Максимовна
село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Фекла Максимовна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1888
Мать ребёнка: Фекла Максимовна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чернышев Никита Матвеевич
Мать ребёнка: Фекла Максимовна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Фекла Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно