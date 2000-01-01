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Чернышев Матвей Арсеньевич

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Место рождения

с. Паздеры

Дата рождения

Около 1848

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Чернышев Арсений

Мать: Чернышева Агафия Ивановна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Фекла Максимовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.11.1881

Сын: Чернышев Стефан Матвеевич

Мать ребёнка: Фекла Максимовна

село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Чернышев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Фекла Максимовна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чернышев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Фекла Максимовна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чернышев Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Фекла Максимовна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Фекла Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
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