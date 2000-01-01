(Поварницына) Фекла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поварницына) Фекла Максимовна

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Место рождения

д. Поваренки

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Поваренки
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.11.1881

Сын: Чернышев Стефан Матвеевич

Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Чернышев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чернышев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чернышев Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
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