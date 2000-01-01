(Поварницына) Фекла Максимовна
Место рожденияд. Поваренки
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Поваренки
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
25.11.1881
Сын: Чернышев Стефан Матвеевич
Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чернышев Никита Матвеевич
Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Чернышев Матвей Арсеньевич
Работа или профессия
Неизвестно