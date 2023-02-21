Чернышева (Поварницына) Феодосия Каллистратовна
Место рожденияПермская гебурния
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1859
село Паздеры
Рождение ребёнка
10.03.1860
Дочь: Дарья Аверкиевна
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
Рождение ребёнка
04.02.1865
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
с. Паздеры
Рождение ребёнка
19.08.1867
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
17.08.1869
Дочь: Наталия Аверкиевна
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
25.08.1874
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
25.08.1874
Сын: Чернышев Александр
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Пелагея Аверкиевна
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич
Работа или профессия
Неизвестно