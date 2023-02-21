Чернышева (Поварницына) Феодосия Каллистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Поварницына) Феодосия Каллистратовна

Место рождения

Пермская гебурния

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская гебурния
Бракосочетание
13.02.1859

Муж: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
10.03.1860

Дочь: Дарья Аверкиевна

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

Рождение ребёнка
04.02.1865

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

с. Паздеры
Рождение ребёнка
19.08.1867

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
17.08.1869

Дочь: Наталия Аверкиевна

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.08.1874

Сын: Чернышев Андрей (Адриан)

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
25.08.1874

Сын: Чернышев Александр

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Пелагея Аверкиевна

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Чернышев Аверкий Арсеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
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