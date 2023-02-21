Паздерин Петр Григорьевич
Место рожденияс.Паздеры
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1889
Жена: Наталия Аверкиевна
село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна
с. Паздеры
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Паздерин Александр Петрович
Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна
село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феврония Петровна
Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна
Работа или профессия
Неизвестно