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Паздерин Петр Григорьевич

Место рождения

с.Паздеры

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Паздеры
Бракосочетание
22.01.1889

Жена: Наталия Аверкиевна

село Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Паздерин Ромаан Петрович

Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна

с. Паздеры
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Паздерин Александр Петрович

Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна

село Паздеры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феврония Петровна

Мать ребёнка: Наталия Аверкиевна

Работа или профессия
Неизвестно
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