Bender (Heidt) Rosa
Место рождения
Дата рождения31.08.1925
Дата смерти26.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925
Отец: Heidt Josef
Мать: Heidt Anne Marie
Рождение ребёнка
13.10.1942
Сын: Bender Adolf
Отец ребёнка: Bender Anton
Рождение ребёнка
31.01.1950
Сын: Bender Anton
Отец ребёнка: Bender Anton
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Bender Anton
Смерть
26.01.1979
Kasachstan. Astrachanka
Причина смерти: Krebs
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan