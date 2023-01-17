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Bender (Heidt) Rosa

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Место рождения

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

31.08.1925

Дата смерти

26.01.1979

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1942 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925

Отец: Heidt Josef

Мать: Heidt Anne Marie

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1942

Сын: Bender Adolf

Отец ребёнка: Bender Anton

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1950

Сын: Bender Anton

Отец ребёнка: Bender Anton

Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Bender Anton

Смерть
26.01.1979
Kasachstan. Astrachanka
Причина смерти: Krebs
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
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