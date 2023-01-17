Bender Anton
Место рождения
Дата рождения20.11.1923
Дата смерти04.10.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1923
Отец: Bender Adolf
Мать: Bender Anna
Рождение ребёнка
13.10.1942
Сын: Bender Adolf
Мать ребёнка: Bender Rosa
Рождение ребёнка
31.01.1950
Сын: Bender Anton
Мать ребёнка: Bender Rosa
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bender Rosa
Смерть
04.10.1953
Russland
Причина смерти: Erschossen
Похороны
Неизвестно
Russland