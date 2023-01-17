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Bender Anton

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Место рождения

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

20.11.1923

Дата смерти

04.10.1953

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1942 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1923

Отец: Bender Adolf

Мать: Bender Anna

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1942

Сын: Bender Adolf

Мать ребёнка: Bender Rosa

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1950

Сын: Bender Anton

Мать ребёнка: Bender Rosa

Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bender Rosa

Смерть
04.10.1953
Russland
Причина смерти: Erschossen
Похороны
Неизвестно
Russland
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