колония Зульц, колония Зульц, Свято-Покровская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Зульц

Свято-Покровская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Ландауская волость
591. Зульц (Шульц, Шульцова), колония немцев, при балке Березань, дворов 158, жителей 1522, церковь римско-католическая, школа, 5 лавок, вин. погр., 3 мастерских.

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2513Зульц (Зельц), кол. нем.при р. Березани.1161873413400

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Свято-Покровская волость
село Малашевское (Зульд) (сельское общество)3018629551817
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