Bender (Nachbauer) Anna
Место рождения
Дата рождения27.04.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Sorge Aleksandrina
Отец ребёнка: Bender Adolf
Рождение ребёнка
20.11.1923
Сын: Bender Anton
Отец ребёнка: Bender Adolf
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bender Adolf
Смерть
Неизвестно
Kasachstan