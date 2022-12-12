Bender (Nachbauer) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bender (Nachbauer) Anna

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Место рождения

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

27.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Sorge Aleksandrina

Отец ребёнка: Bender Adolf

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1923

Сын: Bender Anton

Отец ребёнка: Bender Adolf

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bender Adolf

Смерть
Неизвестно
Kasachstan
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