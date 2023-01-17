Heidt Josef
Место рождения
Дата рождения12.04.1886
Дата смерти19.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1925
Дочь: Bender Rosa
Мать ребёнка: Heidt Anne Marie
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Heidt Anne Marie
Смерть
19.12.1965
Astrachanka Kazachstan
Причина смерти: Natürlich / Alter
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan