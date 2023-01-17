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Heidt Josef

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Место рождения

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

12.04.1886

Дата смерти

19.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1925

Дочь: Bender Rosa

Мать ребёнка: Heidt Anne Marie

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Heidt Anne Marie

Смерть
19.12.1965
Astrachanka Kazachstan
Причина смерти: Natürlich / Alter
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
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