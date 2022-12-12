Heidt (Hutmacher) Anne Marie
Место рождения
Дата рождения22.03.1888
Дата смерти26.03.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1925
Дочь: Bender Rosa
Отец ребёнка: Heidt Josef
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Heidt Josef
Смерть
26.03.1951
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Причина смерти: Natürlich / Alter
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan