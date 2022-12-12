Heidt (Hutmacher) Anne Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heidt (Hutmacher) Anne Marie

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Место рождения

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

22.03.1888

Дата смерти

26.03.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1925

Дочь: Bender Rosa

Отец ребёнка: Heidt Josef

Зульц, Одесский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Heidt Josef

Смерть
26.03.1951
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
Причина смерти: Natürlich / Alter
Похороны
Неизвестно
Astrakhanka, 020000, Kasachstan
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