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Попов Андрей Михайлович

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Место рождения

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1911

Дата смерти

04.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1911

Отец: Попов Михаил Иванович

Мать: Попова Евдокия Павловна

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1946

Дочь: Коновалова Римма Андреевна

Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна

Подгорная, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
04.07.1970
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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