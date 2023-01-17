Попов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1911
Дата смерти04.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1911
Отец: Попов Михаил Иванович
Мать: Попова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
26.09.1946
Дочь: Коновалова Римма Андреевна
Мать ребёнка: Попова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
04.07.1970
Сызрань, Сызрань, Самарская область